Fransız genç Müslüman olup ‘İbrahim’ adını aldı

Fransız Vatandaşı 27 yaşındaki Thibault Yann Schüler, Müslüman olup ‘İbrahim’ adını aldı. Fransa uyruklu İnşaat Mühendisi Schüler, nişanlısı ve ailesi sayesinde tanıştığı İslamiyet’i severek, Müslüman olmaya karar verdi. Bunun üzerine Osmaniye İl Müftülüğüne müracaatta bulunan genç için ihtida merasimi düzenlendi. Kendi hür iradesiyle şahitler huzurunda Kelime-i Şahadet getirerek İslam dinini seçen Thibault Yann Schüler, İbrahim ismini aldı. Osmaniyeli bir Türk vatandaşıyla dini nikahlarını kıyan İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, İslamiyet’i seçen gence Kur’an-ı Kerim ve Meali ile İslam İlmihali hediye etti.

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