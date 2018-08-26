Futbol turnuvasına katılacak olan Suriyeli gençlere forma

Osmaniye Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi’ndeki Konaklama Tesisinde kalan Suriyeli Bayır Bucak Türkmen’i gençler, önümüzdeki günlerde başlayacak olan Türkiye’de Suriyeli Ligi öncesinde, istedikleri formalarına kavuştu. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi Ahmet Sarpkaya, geçlerin forma isteğini yerine getirebilmek için sponsor arayışına girip destek bulamayınca kendi imkanlarıyla temin ettiği 24 formayı, Cevdetiye Spor Tesislerinde gençlere hediye etti. Sarpkaya, iller arası futbol turnuvasına katılacak olan Osmaniye’deki Türkmenlerin sesine ses vermenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Gençler bizlere ulaşıp forma isteğinde bulundular. Bu isteği yerine getirebilmek için önce sponsor aradık ancak bulamadık. Bende bu isteğe sessiz kalmayıp, kendi imkanlarımla temin ettiğim formaları gençlerimize hediye ettim. Büyük tutkuları olan futbol sayesinde spor yapma imkanı bulan gençlerimize katılacakları turnuvada başarılar diliyorum.” dedi. Suriye Eski Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Abdullah Elnasir tarafından organize edilen Türkiye’de Suriyeli Ligi ve olimpiyatlar futbol karşılaşmalarına Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Dörtyol, Mersin, Osmaniye, Kilis ve İskenderun’dan katılım olacak. Osmaniye’deki Suriyeli Türkmen Futbol Takımı Teknik Direktörü Resed Zehid ve Yönetici Kemal Menllaali’de forma hediyesi ile gençlere destek olan Öğretim Görevlisi Ahmet Sarpkaya’ya teşekkür ettiler. Resed Zehid Osmaniye’den müsabakalara 2 takım halinde katılacaklarını ve başarılı olabilmek için mücadele edeceklerini ifade etti.

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