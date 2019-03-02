Futsal grup müsabakaları Osmaniye’de

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Futsal Gençler Grup Müsabakaları Osmaniye’de başladı. Erkekler Tosyalı Spor Salonunda, kızlar ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonunda yapılan ve üç gün sürecek olan müsabakalara Adana, Adıyaman, Antalya, Osmaniye, Şanlıurfa, Mersin,Malatya, Kayseri, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Kilis illerinden 10 Kız 12 erkek toplamda 22 takım katıldı. Futsal grup yarışmalarına en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, “İlimizde sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. 3 gün boyunca sürecek yarışmaların büyük bir coşku içinde ve centilmence geçmesini diliyor tüm sporseverleri yapılan müsabakaları izlemeye davet ediyorum. Ayrıca yarışmalara katılan tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.

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