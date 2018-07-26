Garnizon Komutanı Gül’den veda ziyaretleri

Osmaniye’deki görev süresi dolan Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Osmaniye Korkut Ata üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’e veda ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen veda ziyaretinde Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül kendisini ağırlayan OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’e teşekkür etti.Osmaniye’deki gerçekleştirdiği başarılı görevlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Murat Türk, Ankara’da bir başka göreve atanan konuğu Topçu Albay Ahmet Serdar Gül’e teşekkür ederken yeni görev yerinde de başarılar diledi. Üniversiteden ayrılmadan önce de şeref defterini imzalayan Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, deftere; “Osmaniye’nin aydınlık yüzü OKÜ’de bulunmanın gururu, fakat Osmaniye’den ayrılmanın hüznü ve Rektörümüzün nezdinde bütün personel ve öğrencilerimize saygı ve sevgilerimi sunarım.” diye yazdı.

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