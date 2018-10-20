Garnizon Komutanı Sancaktar’dan Rektör Türk’e iade-i ziyaret

Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, iade-i ziyaretlerine başladı. İlk olarak OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’e gerçekleştirilen ziyarette, Albay Emin Yılmaz Sancaktar, rektörlük binası önünde karşılandı. Rektörlük makamında gerçekleşen ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sabri Ulukanlı ve Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Rektör Türk, konuğu Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar’a nazik ziyaretleri için teşekkür edip, görevinde başarılar diledi. Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ise üniversitenin şeref defterine şöyle yazdı: “39’uncu Mknz. P. Tug. K. Yrdc. ve Osmaniye Garnizon Komutanı olarak Korkut Ata Üniversitemizi ve Sayın Rektör hocam Prof. Dr. Murat Türk’ü ziyaret etmenin mutluluğunu ve gururunu bu satırlara döküyorum. Üniversitemiz çalışanlarına ve tüm öğrencilerimize selamlarımı sevgilerimi sunuyorum.” Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin ardından Rektör Prof. Dr. Murat Türk, konuğu Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar’ı aracına kadar uğurladı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE