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Garnizon Komutanı ve ailesinden, Şehit Aileleri Derneği'ne ziyaret - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Garnizon Komutanı ve ailesinden, Şehit Aileleri Derneği’ne ziyaret174 defa okundu

kategorisinde,30 Oca 2019 - 16:25 tarihinde yayınlandı
Garnizon Komutanı ve ailesinden, Şehit Aileleri Derneği’ne ziyaret

Osmaniye Garnizon Komutanı ve 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, eşi Özlem Sancaktar ve çocukları, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesini ziyaret etti. Albay Sancaktar ve ailesi, Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, şehit aileleri ve gazi üyeleri tarafından karşılandı. Garnizon Komutanı Albay Sancaktar ve eşi, tek tek selamlaştığı şehit aileleri ile derneğin toplantı salonunda bir süre sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, ziyaret anısına Albay Sancaktar’a Karatepe kilimi hediye ederken, eşine ise üzerinde ismi yazılı yerfıstığı figürlü şekerliği takdim etti. Başkan Öksüz, “Sayın komutanımız kentte kısa süre göreve başlamasına rağmen, bizleri sık sık ziyaret etmekteler. Bugün de, eşi ve çocukları ile birlikte gelmiş oldukları derneğimizde, onları ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduk. Her zaman yanımızda olan komutanımıza ve ailesine, şehit aileleri ve gazilerimiz adına teşekkür ediyorum.” dedi. Derneğe hediyesini ileten Albay Sancaktar ve ailesi de uzun süre şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. Albay Sancaktar, çekilen hatıra fotoğrafının ardından dernekten ayrıldı.

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