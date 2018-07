Garnizon komutanından, şehit ailelerine veda

Osmaniye Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi’ne veda ziyaretinde bulundu. Ankara’da bir başka göreve atanmasından dolayı eşi Oya Gül ile birlikte ziyaretini gerçekleştiren Albay Gül, Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, şehit aileleri ve gaziler tarafından karşılandı. İki yıllık görev süresince sık sık şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiğini belirten Gül, “Sizleri tanımaktan ve birlikte olmaktan her zaman onur ve şeref duydum. Aziz şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olarak sizler, bizler için birer kutsal emanetlersiniz. Her zaman mutlu ve acı günlerinizde yanınızda olarak destek olamaya çalıştık. Bugün, Osmaniye’den ayrılmanın hüznünü yaşarken, gönlümüz her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olacak.” diye konuştu. Dernek Başkanı Durmuş Öksüz ise Gül’e, şehit aileleri ve gazilere göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür edip yeni görevinde başarılar diledi. Garnizon Komutanı Albay Ahmet Serdar Gül ise ziyaret anısına Başkan Öksüz’e plaket takdim etti.

