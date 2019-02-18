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Garnizon Komutanından Şehit ailelerine ziyaret - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Garnizon Komutanından Şehit ailelerine ziyaret144 defa okundu

kategorisinde,18 Şub 2019 - 16:21 tarihinde yayınlandı
Garnizon Komutanından Şehit ailelerine ziyaret

Osmaniye Garnizon Komutanı ve 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor. Albay Sancaktar, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ile birlikte hafta sonu, Şehit Piyade Onbaşı Murat Kahraman’ın annesi Hatice Kahraman, Şehit Piyade Uzman Çavuş Durmuş Tokay’ın annesi Meryem Tokay ve Şehit Jandarma Er Serkan Başdere’nin eşi Dilek Başdere’nin evlerine misafir oldu. Albay sancaktar, ev ziyaretlerinin ardından, Osmaniye’deki özel bir hastanede tedavi görmekte olan Şehit Jandarma Er Hasan Kubat’ın babası Mustafa Kubat ve Annesi Fatma Kubat’ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, Albay Sancaktar ile birlikte şehit ailelerine yapılan ziyaretlerin sık sık tekrarlandığını belirterek, “Sayın komutanımızla birlikte, Aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimize zaman zaman ikametlerinde misafir olmaktayız ve bir sıkıntıları ya da bir istekleri olup olmadığını sormaktayız. Kahramanlarımızın aileleri bizlere birer emanettir ve her zaman onların yanındayız. Bu bağlamda, tüm şehitlerimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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