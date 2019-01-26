Garnizon Komutanından, Şehit Uzman Çavuş’un çocuklarına başarı hediyesi

Osmaniye Garnizon Komutanı ve 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, 2012 yılında, Şırnak’ın Uludere ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Kurt’un çocuklarını derslerindeki başarılarından dolayı çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Albay Sancaktar, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ile birlikte, şehit Uzman Çavuş İbrahim Kurt’un ailesini, Düziçi İlçesi İrfanlı Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret etti. 2018-2019 eğitim öğretimin döneminin ilk yarısının sona ermesi ile karnelerini alan şehit kızı Bengisu ve daha önce ismi Metin olan ve mahkeme kararıyla babasının ismini alan İbrahim Kurt, bir çok başarıdan dolayı madalyası ve derslerindeki üstün başarılarıyla dikkat çekti. Şehit çocuklarını evlerinde ziyaret eden Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar ise her iki öğrenciye de derslerindeki başarıların devam etmesi temennisinde bulunarak onlara saat ve kitap hediye etti. Şehit eşi Fatma Kurt ise ziyaretlerinden dolayı Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Dernek Başkanı Durmuş Öksüz’e teşekkürlerini iletti.

Haber:İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)