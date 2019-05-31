Garnizon komutanlığından şehit aileleri ve gazilere iftar

Osmaniye Garnizon Komutanlığı tarafından, şehit yakınları, gaziler ve aileleri onuruna iftar programı düzenlendi. Jandarma Sosyal Tesislerinde ki program öncesinde, Garnizon Komutanı ve 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, masaları tek tek dolaşarak misafirleriyle selamlaştı. Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Durmuş Öksüz, kentteki şehit aileleri ve gazileri iftar sofrası etrafında bir araya getiren, desteğini hiç bir zaman eksik etmeyen, sürekli ziyaretlerde bulunarak ilgi ve alaka gösterdiğini belirttiği Garnizon Komutanı Topçu Emin Yılmaz Sancaktar’a teşekkür etti. Ezanın okunmasıyla birlikte iftarlar dualar eşliğinde açıldı. Programa, il Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan’da katıldı.

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