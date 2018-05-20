Gazeteci Çolpan Yeniden OSTADER Başkanı

Osmaniye’yi Uluslararası Tanıtma Derneği (OSTADER) Başkanlığına yeniden Bahri Çolpan seçildi.

Bahri Çolpan, dernek merkezinde tek listeyle yapılan 1. Olağan Genel Kurulda, geçerli oyların tamamını alarak yeniden OSTADER Başkanı oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, Seyfettin Gülçür divan başkanı, Feyzihan Türk başkan yardımcısı, Ali Karagöz ise yazman olarak görev aldı.

Üyelerin oybirliğiyle devam kararı aldığı Bahri Çolpan, yeni dönemde Türkiye genelinde şubeler açacaklarını ifade etti.

Kendilerini Osmaniye’ye adadıklarını belirten Çolpan, hiçbir fedakârlık ve özveriden kaçınmadan kentin tanınması ve tanıtılması için mücadelelerine kararlı bir şekilde devam edeceklerini söyledi.

Osmaniye’nin tanıtımla ilgili sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Çolpan, OSTADER olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetlerle kentin tanınmasına katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Gazeteci Bahri Çolpan’ın başkan seçildiği OSTADER 1. Olağan Genel Kurulunda Ahmet Salgut, Zekiye Yılmazer, Seyfettin Gülçür, Murat Unutkan, Fatih Balcılar, İlyas Yıldır, Ali Karagöz, Feyzihan Türk ve Havva Çetin yönetim kuruluna, Burhan Torun, Sefa Güneri ve Ahmet İpek ise denetim kuruluna seçildi.

Yeniden OSTADER Başkanlığına seçilen Bahri Çolpan, üyelere Fakıuşağı Mahallesinde hizmet veren Şamata Kafe’de iftar yemeği verdi.