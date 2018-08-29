Gazeteci Erkmen, ölüm yıldönümünde dualarla anıldı

Osmaniye basın camiasının duayen isimlerinden Gazeteci Gökhan Erkmen, vefatının 1’inci yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı. Geçtiğimiz yıl kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası Erkmen için ölümünün seneyi devriyesi dolayısıyla, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti tarafından anma programı düzenlendi. 39 yıldır aralıksız yayın hayatını sürdüren yerel günlük Hasret Gazetesi’nin sahibi Erkmen’in Belediye Asri Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen etkinlikte, Emekli İmam Hatip İsmail Gümüş tarafından Kur’anı Kerim okunup dua yapıldı. Daha sonra ise merhum ailesi ve yakınları ile gazeteciler tarafından mezarına kırmızı karanfil bırakıldı. Anma programı OGC’de merhumun adının verildiği ‘Gökhan Erkmen Toplantı Salonu’nda devam etti. Okunan Kur’an ı kerim ve yapılan duanın ardından katılımcılara irmik tatlısı ikram edildi. OGC Başkanı İsrafil Avcı, Merhum Gökhan Erkmen’i ölüm yıldönümünde rahmet, minnet ve özlemle andıklarını belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Anma programına, Belediye Başkanı Kadir Kara, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, MHP İl Başkanı Melih Loş, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Turun, Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bahadır Erdem Bülbül, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşları, ulusal ve yerel basın temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE