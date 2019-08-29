Gazeteci Gökhan Erkmen 2. Vefat Yılında, Sevgi, Saygı, Minnet ve Rahmetle Anıldı

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanlarından, Hasret gazetesi sahibi Gökhan Erkmen ölümünün 2. yılında mezarı başında anıldı.

Gazeteci Gökhan Erkmen için düzenlenen anma programı Asri mezarlıktaki mezarı başında yapıldı.

Emekli İmam-Hatip İsmail Gümüş’ün Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından, katılımcılar merhum gazeteci Gökhan Erkmen’in ruhu için Fatiha okudu.

Buradaki programa; Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, Yönetim kurulu üyeleri, gazeteciler, Osmaniye Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Turunç, Belediye Basın Müdürü Badadır Erdem Bülbül, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Devrim Aksoy, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, ailesi ve sevenleri katıldı.

Merhum gazeteci anma programı daha sonra Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Gökhan Erkmen toplantı salonunda devam etti. Buradaki anma programında; OGC Başkanı İsrafil Avcı, OGC kurucu Başkanı Bahri Çolpan, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler müdürü Osman Turunç, gazeteciler ile arkadaşları Gökhan Erkmen’in ikinci ölüm yıldönümünde duygu ve düşüncelerini anlattılar, anılarından sözettiler.

OGC binasındaki anma programı merhum Gökhan Erkmen’in ruhu için ikram edilen tatlının ardından okunan dua ile sona erdi.

Merhum gazeteci Gökhan Ermen’in oğlu, Hasret gazetesi sahibi Ahmet Erkmen, babasının ölümünün 2. yıldönümünde kendilerini ve ailesini yalnız bırakmayan meslektaşlarına ve sevenlerine program katılımları nedeniyle teşekkür etti.

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