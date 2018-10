Gazetecilerden Cumhuriyet Başsavcısı Tekne’ye nezaket ziyareti

OSMANİYE Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Yönetim Kurulu ve üyeleri, Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Tekne’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Makamında gazetecileri kabul eden Başsavcı Tekne, “Yasal sınırlar içerisinde, asla bir kısıtlama yada sınırlama ile karşılaşılmayacaktır. İşleriniz kolaylaşması için bize düşen ne varsa biz her zaman göreve hazırız.” dedi. Ziyaret öncesinde üyelerini tanıtan OGC Başkanı İsrafil Avcı konuşmasında, “Sayın başsavcımız Osmaniye’ye gelmeden önce ismi geldi. Çok beyefendi bir kişiliğe sahip ve basın ile diyaloglarının iyi olduğu haberlerini aldık. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti olarak basınla diyalogu iyi olan bir savcının Osmaniye’mize atanması bizleri son derece mutlu etti. Ortak dostlarımız var, sayın başsavcımızla ilgili çok güzel temennide bulundular. Kendisinin de bizleri sıcak karşılaması bunun bir göstergesi. Kendisine teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyoruz. Osmaniyeli basın mensupları olarak sayın başsavcımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.” dedi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden yaklaşık iki ay kadar önce Osmaniye’ye atandığını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, 10 eylül itibariyle göreve başladığını belirterek, “Benim için bundan sonra Türkiye’nin en önemli ve en güzel yeri Osmaniye’dir. Burada adalet hizmetlerini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bizim sloganımız ‘her zaman ve her yerde adalet’, adaletin gerçekleşmesi noktasında her türlü hizmeti vermeye hazırız. Bu konuda sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Basın, medya mensupları bizim arkadaşlarımız. Halkın haber alma özgürlüğü noktasında en önemli kaynaklar ve bu kaynakların sağlıklı bir şekilde işlemesi için bizler elimizden geleni yapmaya hazırız. Yasal sınırlar içerisinde asla bir kısıtlama yada sınırlama ile karşılaşılmayacaktır. İşleriniz kolaylaşması için bize düşen ne varsa biz her zaman göreve hazırız. ” diye konuştu.

