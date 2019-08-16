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Gaziantep Valisi Gül'den, Vali Coşkun'a ziyaret - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Gaziantep Valisi Gül’den, Vali Coşkun’a ziyaret281 defa okundu

kategorisinde,16 Ağu 2019 - 15:23 tarihinde yayınlandı
Gaziantep Valisi Gül’den, Vali Coşkun’a ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti.
Valilik binası önünde Vali Coşkun tarafından karşılanan Vali Gül, Valilik şeref defterini imzaladı. Makamda Vali Davut Gül ile bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, Vali Gül’e nazik ziyareti için teşekkür ederek, kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Osmaniye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gül, ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

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