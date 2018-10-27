Gaziantep’ten 14 madalya ile döndüler

OSMANİYE Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karate Takımı, Gaziantep’te 10 ilden 510 sporcunun katılımı ile düzenlenen 6.İller arası Zeugma Karate Şampiyonası’nda, 2 altın, 2 gümüş ve 10 bronz madalya olmak üzere toplam da 14 madalya kazandı. Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen karate şampiyonası Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda yapıldı. İki gün süren karşılaşmalarda sporcular, yıldız, ümit, genç ve büyükler kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Osmaniye adına şampiyonaya katılan sporcular, 2 altın, 2 Gümüş ve 10 Bronz madalya alarak kente döndü. Müsabakada derece elde eden sporcular ise şöyle; Boran Kutay Uz Kata birincisi, Nazmiye Suadekendoz Kata ikincisi, Berkay Portakal Kata üçüncüsü, Fatma Arslan Kumite birincisi, Büşra Arslan Kumite ikincisi, Berkay Portakal – Kumite üçüncüsü, Boran Kutay Uz Kumite üçüncüsü, Nazmiye Suadekendöz kumite üçüncüsü ve Döne Rümeysa Gök Kumite üçüncülüğü elde etti.

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