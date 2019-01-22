Gaziler ve şehit ailelerine ziyaretler

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, beraberinde Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ile birlikte Şehit Piyade Onbaşı Bekir Evirgen ile Şehit Polis Memuru Mehmet Gaser’in ailelerini, Kore Gazisi Karaca Erdoğan ve oğlu Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğan’ı Tüysüz Beldesindeki evlerinde ziyaret etti. Vali Coşkun’un ziyaretinde Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun’da Ziyaretleri sırasında Gaziler ve Şehit aileleri ile bir süre görüşen Vali Coşkun, “Gazilerimiz ve Şehitlerimizin aileleri bizlere birer emanettir. Bu nedenle sık sık kendilerini ziyaret ediyor, bir sıkıntıları ya da bir istekleri olup olmadığını soruyoruz. Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, canlarını hiçe saymış gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Her zaman onların hizmetindeyiz, gönlümüzün kapıları onlara daima açıktır. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu. Gaziler ve Şehit aileleri, Vali Coşkun ve protokol mensuplarına nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ettiler.

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