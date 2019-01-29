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Gebe bilgilendirme kursu, ilk mezunlarını verdi131 defa okundu

kategorisinde,29 Oca 2019 - 17:20 tarihinde yayınlandı
Gebe bilgilendirme kursu, ilk mezunlarını verdi

Osmaniye Devlet Hastanesinde düzenlenen, gebe bilgilendirme ve doğuma hazırlık kursu, 2019 yılının ilk mezunlarını verdi. Eğitim seanslarına katılarak programı tamamlayan gebelere, lohusalik nedir?, doğum sonrası bakım, bebek bakımı ve masaj teknikleri, anne sütü ve önemi ve emzirme teknikleri gibi konularda teorik ve maket bebekler ile birlikte uygulamalı bilgiler verildi. Keyifli bir eğitim sürecinin sonunda gebelere, düzenlenen törenle “Katılım Belgeleri” takdim edildi.

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