Gebeli Caddesi’ne 10 Bin Metrekare Sıcak Asfalt

Osmaniye Belediyesi, mahallelerde ve kentin ana arter yollarında yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yol yapım çalışmaları kapsamında Osmaniye vatandaşların yoğun kullandığı şehrin ana arter yollarından bir tanesi olan Gebeli Caddesinde yol kazıma çalışmaları başladı.

Alt yapısı tamamlanan Endüstri Meslek Lisesi ve Cumhuriyet Camii arasında kalan bölümde çalışmalar hızla devam ediyor.Kazı işlemlerinin ardından zemin sıkıştırma ve asfalt serim işlemlerinin hız kesmeden başlayacağı belirtildi.

Gebeli Caddesinde yapılacak tüm çalışmaların sonunda toplamda 10 bin metrekare asfalt serim işlemi yapılmış olacak.

Kısa sürede bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulacağı kaydedilen Gebeli caddesinde yol yapım işlemlerinin akabinde şehrin diğer ana arter yollarında çalışmaların başlayacağı kaydedildi.

Gebeli caddesindeki çalışmalar ile ilgili konuşan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Nuri Danış; “ Caddemiz hem dolmuş güzergâhı hem de vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bir yol. Eskiyen ve bozulan caddemizde vatandaşlarımız oldukça zorluk çekiyorlardı. Belediyemizin çalışmaları sonucunda bu sıkıntılarımızı gideriyoruz. Daha önce parke olan caddemiz sıcak asfalt olarak kullanıma sunulacak inşallah. Gebeli caddemizde yaşanan sorunlar ile yakından ilgilenen ve sonuca ulaştıran Belediye Başkanımız Kadir Kara ve ekibine teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.