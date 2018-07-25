Gece Gündüz Demeden Sarıyerliler İçin Çalışıyorlar

Sarıyer’de yaz aylarıyla birlikte altyapı ve üstyapı çalışmaları hızlandı. Yoğun yağmura rağmen olumsuz hava koşullarından etkilenmeyen ilçede altyapı sınıfı geçti. Sarıyerlilerin rahat nefes alması için dört bir yandan çalışan ekipler, 9 yılda 57 bin 677 metre kanal çalışması gerçekleştirdi.

Planlı altyapı çalışmaları sayesinde ilçedeki sorunları çözüme kavuşturan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, altyapı problemlerini ortadan kaldırıyor. Asfalt, duvar, merdiven, kanal çalışmaları ile su baskınları ve çökme tehlikelerine karşı önlem alınırken, engebeli olan yerlerde yapılan çalışmalar sayesinde ulaşım kolaylaşıyor. Başta engelli ve yaşlılar olmak üzere vatandaşların rahatlıkla sokağa çıkabilmesi için erişebilirlik çalışmaları yapılıyor. Patika yolları onarılarak daha modern ve kullanışlı hale getiriliyor. Aynı zamanda genişletmeye elverişli olan yollarda yapılan çalışmalarla tek aracın giremeyeceği alanları, iki aracın kolaylıkla hareket edebileceği konforlu yollara dönüştürülüyor.

9 YILDA ALTYAPIDA REKOR RAKAMLAR

Sarıyerlilerin hayatını kolaylaştırmak için kolları sıvayan Sarıyer Belediyesi, gece gündüz demeden çalışıyor. Yaşanabilir bir Sarıyer için yola çıkan ve 2009’dan bu yana altyapı ve üst yapı çalışmalarında rekor rakamlara ulaşan Fen İşleri ekipleri büyük bir özveriyle yürüttükleri çalışmalarla önce cadde ve sokakların alt yapılarını yeniliyor, ardından asfalt kaplama yapıyor. Halkla daha iyi hizmet vermek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler 9 yılda, 476 bin 670 ton asfalt çalışması, 87 bin 391 metrekare istinat duvarı, 94 bin 356 metretül merdiven çalışması gerçekleştirdi.