Geleceğin sağlıkçılarında beyaz önlük heyecanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1’inci sınıf öğrencileri için “Beyaz Önlük Giyme” töreni düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde yapılan 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Önlük Giyme Töreni’ne Rektör Prof. Dr. Murat Türk’ün yanı sıra Rektör Yardımcısı ve Sağlık Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tamer Gülsur, dekan, müdür, akademisyenler, idari personel ile öğrenci ve aileleri katıldı. Sağlık Yüksekokul Hemşirelik Bölümü 1. Sınıfların dönem birincisi Kübra Ulusal, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1. Sınıfların dönem birincisi Ezgi Aydın, Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç ve Rektörü Prof. Dr. Murat Türk birer konuşma yaptı. Rektör Yardımcısı, Sağlık Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Sağlık Yüksekokulunun 6 bölümden oluşmakta olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, “Bunlar Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Sağlık Yönetimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Sosyal Hizmetler bölümleri açık olarak bulunuyor. Aktif olarak ise Hemşirelik bölümünde üç sınıf Beslenme ve Diyetisyenlik bölümünde ise iki sınıf ile eğitim öğretim devam ediyor. Bizler, öğrencilerimizin gerek pratik gerekse teorik olarak kendilerini geliştirebilmeleri için laboratuar hizmetleri ve staj imkânları konusunda hassas davranıyoruz. Sağlık eğitimi bilindiği üzere disiplin gerektiren bir eğitim aynı zamanda toplum tarafından da karşılığı hassas hizmet sektörüdür. Bu alanda yetiştireceğimiz öğrencilerimizi uluslararası standartlarda yetiştirmek bizim hedefimizdir.” dedi. OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ise genç bir üniversite olduklarını belirterek, “Yeşilin bin bir tonunun görülebileceği bir Karacaoğlan Yerleşkesine sahibiz. Göreve başladığım günden bugüne kadar hep bunu vurguladım ve vurgulamaya da devam edeceğim. Aktif olmayan bölümlerimizi de aktif hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bir süreç ve şuan devam ediyor. Yeni dönem için 10 civarında yeni bölüm açma niyetimiz var. İnşallah bu bölümleri açarak bu bölümlere öğrencilerimizi alacağız. Sağlık Yüksekokulu’nu Fakülteye dönüştürme niyetimiz var. Bunun için farklı çalışmalar yürütüyoruz. Donanımlı ve deneyimli akademisyen kadromuzla öğrencilerimize teorik ve uygulamalı eğitim için desteklerini esirgemeyen Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimine ve İl Sağlık Müdürümüze; Sağlık alanında yetkin ve profesyonel meslek üyelerinin yetiştirilmesi için gerekli çabayı gösteren tecrübeli akademik ve idari personeline teşekkür ediyorum.” dedi. Konuşmaların ardından Yüksek Onur ve Onur Belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri katılımcılar tarafından verildi. Tören, fuaye alanında verilen kokteyl ile sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE