‘Gelenek ve şiir’ konferansla anlatıldı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından ‘Gelenek ve Şiir’ başlıklı konferans düzenledi. Rektörlük Büyük Salonda ki programa Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yunus Kaplan, Doç. Dr. Cengiz Gökşen, Doç. Dr. Sema Özher Koç, Doç. Dr. Ahmet Demirtaş, Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Demiral, Dr. Öğretim Üyesi Ali Doğaner ile çok sayıda idari personel ve öğrenci katıldı. Açılış konuşması yapan Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Gökşen konferansa konuşmacı olarak katılan Şair ve Yazar Tayyip Atmaca’ya katılımı için teşekkür etti. Tayyip Atmaca ise sunumunda, şiir nedir, şiire nasıl başlanmalı, şiir bize ne anlatır, şair kendi üslubunu nasıl oluşturur, gelenek nedir, geleneksel şiir nedir, gelenek ile gelecek arası köprü kuran şairler nelerdir konularında örnekler vererek öğrencilerle sohbet etti. Şair ve Yazar Tayyip Atmaca konuşmasını tamamladıktan sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Programın, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yunus Kaplan, Şair ve Yazar Tayyip Atmaca’ya günün anısına Teşekkür Belgesi takdim etmesi ile sonra erdi.

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