Geleneksel Keçe Sanatını evinin terasında yaşatıyor

Osmaniye’de, evli ve dört çocuk annesi Seyda Parlakalın Yıldız, kültürel miras olan ve unutulmaya yüz tutan mesleklerden ‘Keçe Tasarım Sanatı’nı evinin terasında yaşatmaya çalışıyor. 3,5 yıldır bu işle uğraştığını belirten Yıldız, keçenin insan sağlığı ile bütünleştiğini düşündüğünü belirterek, “Sentetik ürünlerin artmasıyla, hayatımıza dahil olan, eskiden büyüklerimizin yaşamadığı o kadar çok çeşitlilikte hastalık var ki bunların tamamının insan vücuduna uyum sağlamayan teknoloji ürünlerinden kaynaklandığına inanıyorum. Keçe yeleğini yazın kullandım ve hiç bir şekilde terleme yaptırmıyor. Aynı zamanda kışında kullanıyorum ve son derece ısıtıcı ve rahatlatıcı bir özelliği var. Keçenin doğayla barışık olduğuna inanıyorum.” dedi. Evinin teras katını adeta atölyeye dönüştüren Yıldız, keçe ile tasarladığı ürünleri sergiler düzenleyerek vatandaşın beğenisine sunduğunu ve satışını yaparak da gelir elde ettiğini söyledi. Amacının para kazanmak olmadığını, keçe ile uğraşın kendisini stresten uzak durduğunu ve geleneksel bir sanatı yaşatmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldız, “İnsan ruhunu rahatlatan bir uğraş. Bütün stresimi antidepresanlara başvurmadan keçe sayesinde atlattım. Kalıp keçeler ile ilk önce tanıştım. Ama onlarla yeterinde renkler oluşturulamıyordu ve kendi renklerimi yapmak istedim. Bu noktada kök boyalarla kendi karma renklerimi oluşturmaya başladım. Bu işe beni renkler yönlendirdi diyebilirim. Ağırlıklı olarak keçeden tablolar, yelek ve seccade yapıyorum. Bunun yanı sıra şapka, çanta çalışmalarım da oluyor. Her baktığım şey benim için keçeye nasıl dönüştürülür, bununla keçe yapılır mı veya bunu keçeden nasıl imal edebilirim bakış açısıyla bakıyorum.” dedi. Keçe sanatının kolay olmadığını vurgulayan Yıldız, “Boyarken bile ciddi bir emek ve meşakkat var. Yani eller konusunda çok hassas iseniz bu işe çok yaklaşmayın derim. Çünkü insan vücudu ile keçe arasında çok büyük bir bağ var. Elinizi sürmeden kirlenmesin diyerek yapabileceğiniz bir sanat tarzı değil bu. Emek var ve fiziksel güç içeriyor.” diye konuştu. Ürünlerini satış amaçlı açılan sergilerde beğeniye sunduğunu aktaran Yıldız şöyle dedi: “Öncelikle kendi ruhumu doyuruyorum diyebilirim.Satışı da olursa memnuniyet duyuyorum. Çünkü belli bir kaynak finans bulup ürün ayarlamam gerekiyor. Kendi kendini az yada çok finanse ediyor, masraflarımı çıkartıyorum”. Keçenin faydaları hakkında da bilgiler veren Seyda Parlakalın Yıldız, “Keçe ile hem stresinizi aktarma şansınız var aynı zamanda yoğun hiperaktivite şikayeti olan çocuklar için çok sakinleştirici özelliği var. Bu noktada keçeden çocuklar için toplar yaptım. Çok büyük sakinleştirici özelliğinin yanı sıra doğal bir nem dengeleyici özelliği var. Ortamda keçeyi bol kullanıyorsanız, sıcak havada tuttuğu nemi tekrar ortama iade ediyor, aşırı nemli havalarda da tutarak sizi nemden koruyor”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE