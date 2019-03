Genç Avukatlardan “kadın cinayetleri” için farkındalık etkinliği

Osmaniye’de genç avukatlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla “yitip giden her can için bir fidan” etkinliği düzenledi. Osmaniye Barosu Genç Avukatlar Meclisi, Tüysüz Beldesi Orman İşletme alanında gerçekleştirilen fidan dikme programında konuşan Meclis Başkanı Avukat Abdusselam Bozdoğan, son yıllarda artış gösteren kadın cinayetlerine dikkat çekerek, “Kadının toplumdaki varlığı bir topluluğun medeniyete dönüşmesindeki en önemli unsurdur, biz de gelecek kaygısı taşıyan hukukçu bir nesil olarak, bu sorunun çözümünde üzerimize düşen payı sonuna kadar yerine getireceğiz.” dedi. Avukat Ayça Ayşe Efsun Kuyulu da, konuşmasında, toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyetin farkını belirterek, “Toplumsal cinsiyete göre kadın namuslu olmak zorundadır. Bu nedenledir ki tecavüze uğramış kadınlar toplumda dışlanırken tecavüz eden caniler cezaevinden çıktıktan sonra normal hayatlarına devam etmektedir” diye konuştu. Toplumdaki kadınlara çağrıda bulunan Avukat Esengül Darçın da, kadınların kendileri ve sevdikleri için direnmeleri, mücadeleden vazgeçmeleri durumunda toplumdaki varlıklarını kaybedeceklerini bunun için güçlerinin yüreklerinde olduğunu söyledi. 2010 yılından bu bugüne bin 972 kadının cinayete kurban gittiğini, faillerin bin 172’sinin yakalanabildiğini vurgulayan Avukat Muammer Köksal ise kadın cinayetlerinin önlenmesi amacıyla çıkarılan kanunların yeterli olduğunu ancak toplumsal bilincin ve duyarlılığın artması gerektiğini aktardı. Programa katılan Osmaniye Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar ise genç avukatların kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla gösterdikleri gayreti anlamlı bulduğunu, Türkiye’de cinayete kurban giden her kadın için bir fidan dikeceklerini söyledi. Osmaniye Barosu Genç Avukatlar Meclisi avukatları beraberinde getirdikleri fidanları toprakla buluşturmasıyla etkinlik sona erdi.

Haber:İbrahim Emül – Osmaniye