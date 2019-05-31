Genç çiftçi projeleri yerinde incelendi

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Genç Çiftçi Projesi kapsamında destek alan çiftçileri yerinde ziyaret etti.Sağlam, Bakanlar Kuruluk ararı ile yürürlüğe konulan, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine ilişkin karara dayanılarak hazırlanarak Resmi Gazetede yayınlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 2016, 2017 ve 2018 yıllarında il genelinde toplamda 530 adet projenin uygulandığını söyledi. Bakanlar Kurulu’nun aldığı Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine ilişkin karar doğrultusunda; kentte, genç çiftçiler tarafından 2017 ve 2018 yıllarında hayata geçirilen Sakızgediği, Kesmeburun ve Devrişiye köylerinde Hayvancılık İşletmelerinin çalışmalarını yerinde görmek ve sorunlarını dinlemek üzere gerçekleştirilen ziyarette çiftçiler, projeden memnuniyetlerini dile getirdiler. Ayrıca İl Müdürü İbrahim Sağlam’a uygulama sırasında aksaklıklar olup olmadığı hakkında bilgi verildi. Proje incelemesi ve ziyaret esnasında bir açıklama yapan İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Bakanlığımız tarafından 2016 yılından beri uygulanan ve İlimizde başarı ile gerçekleştirilen “Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesini kurum olarak çok önemsediklerini, projenin başarılı olması için ekip ruhu ile çalışıldığını, Genç Çiftçi Projesi sayesinde çiftçinin daha da mutlu olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyulduğunu” dedi.

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