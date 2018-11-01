Genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı

Osmaniye Merkezde hibe desteği almaya hak kazanan genç çiftçilere 115 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi projesi ile hibe desteği almaya hak kazanan başvuru sahibi çiftçilere düzenlenen törenle büyükbaş hayvanları teslim edildi. Dağıtım programına, Vali Yardımcısı Metin Esen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve Osmaniye Ziraat Odası Başkan Vekili Hüsamettin Keskiner ile çiftçiler ve aileleri katıldı. İl Müdürü İbrahim Sağlam, genç çiftçi projelerine desteğin süreceğini belirterek, “Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında ilimizde 188 adet proje onaylanmıştı. Bu projelerin 12 adedi Bitkisel üretim,176 adedi ise Hayvansal üretim projeleridir. Bu proje kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan merkez ilçedeki 23 Genç çiftçimizin her birine 5 baş olmak üzere toplam 115 büyükbaş hayvan teslim edilmiştir. Başta ilimiz hayvancılığına olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE