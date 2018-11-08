Genç çiftçilere, damızlık sığır ve arılı kovan dağıtıldı

OSMANİYE’nin Bahçe İlçesindeki genç çiftçilere, 30 bin lira hibeli damızlık sığır ve arılı kovan dağıtımı yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamındaki Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde; iki genç çiftçiye, 5’er adet olmak üzere toplam 10 baş dişi damızlık sığır ve 1 genç çiftçiye arıcı malzemeleri ile birlikte 40 adet arılı kovan dağıtımını gerçekleştirdi. Damızlık sığır dağıtım programına İlçe Tarım Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Açıkgöz, Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimleri ve genç çiftçiler katıldı. Bahçe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, “Uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında ki 30 Bin TL hibeli Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde İlçemiz köylerinde ikamet eden 2 genç çiftçimize, 5’şer baştan toplam 10 baş dişi damızlık sığır dağıtımını bugün gerçekleştiriyoruz. Dağıtılan damızlık sığırların alımı, Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü’nce yapılmış ve İlçemiz genç çiftçilerine tahsis edilmiştir. Bir arıcımıza 40 adet arılı kovan ve arıcı malzemeleri ile beraber Türkiye Arıcılar Birliği tarafın temin edilerek, Osmaniye Arıcılar Birliği tarafından genç çiftçimize teslim edilmiştir. Ayrıca yıl sonuna kadar 4 genç çiftçimize 34’er adetten toplam 136 adet dişi damızlık koyunun teslimatı yapılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz 30 bin TL hibeli hayvancılık ve arıcılık Projelerimizin İlçemiz genç çiftçilerine hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Share This:

































