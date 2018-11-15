Genç çiftçilere ziyaret

OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteği alan üreticileri ziyaretlerde bulundu. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen projeler yerinde görüldü. Bu kapsamda, proje kapsamında sağlanan canlı hayvan ve tarım alet ekipmanlarının kontrolü ve mülkiyetlerinin denetimi faaliyeti gerçekleştirilmekte olduğu kaydedildi. 2016 yılında küçükbaş koyun desteği alan Merkez İlçe Kırmacılı Köyü’nde yaşayan genç çiftçi Muazzez Bülbül, ziyaret edilerek hibe olarak verilen küçükbaş hayvanların kontrolü; İl Müdürü İbrahim Sağlam ve proje ekibi ile birlikte yapıldı. Ayrıca 2017 yılında küçükbaş koyun desteği alan Merkez İlçe Dereli Köyü’nde yaşayan Arzu Atacan, 2017 yılında kanatlı tavuk projesi için hibe desteği alan Merkez ilçe Issızca Köyünde yaşayan Mahir Şahin ve 2018 yılında büyükbaş sığır desteği alan Merkez ilçe Kırmacılı köyünde yaşayan Kadriye Bülbül isimli genç çiftçiler de ziyaret edildi. Denetim sırasında İl Müdürü İbrahim Sağlam, Genç Çiftçi Projelerinin ülke tarımına katkıda bulunduğunu belirterek ayrıca ildeki hayvancılığın sürdürülebilirliği için bu tür projelerin başarısının örnek teşkil edeceğini vurguladı. Sağlam, proje sahibi genç çiftçilere yerelde il tarımına genel anlamda ise ülke tarımına katkı sağladıkları için teşekkürlerini iletti. Genç çiftçi Arzu Atacan ise köyde yaşayan bir kadın olarak kendilerine böyle bir imkân sağlanmasının kendisi ve ailesi için çok önemli olduğunu belirtti. Hem ekonomilerine sağlayacağı katkı hem de yaşadığı yerde üretmenin verdiği mutluluğu aktaran Arzu Atacan, hayvanların iyi bir bakım ile verimlerinin en üst düzeye çıktığını belirtti. Atacan, “Bu hibe projesinin gerçekleşmesini sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım Bakanımıza, İl Müdürümüze ve her aşamada bizim yanımızda olan teknik personelimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi. İl Müdürü İbrahim Sağlam, ayrıca alandan ayrılırken zeytin hasadı yapan üreticileri de ziyaret ederek bir süre sohbet etti. /İbrahim EMÜL

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