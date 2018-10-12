Genç çiftçilerin arıcılık projelerine destek

OSMANİYE’de 16 genç çiftçinin arıcılık projelerine 480 bin liralık hibe desteği sağlandı. Osmaniye Gaziantep karayolu üzerindeki bir çiftlik evinde düzenlenen programda, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konusunda temin edilen alet ve ekipmanlar, genç çiftçilere teslim edildi. Üreticilere hayırlı, bereketli ve bol kazançlar dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun, “Bugün genç çiftçilerimize arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konusunda gerekli olan araç ve gereçlerin dağıtımını yapıyoruz. İnşallah onlarda üretim yaparak kendi ev ve ülke ekonomisine katkı sunacaklar.” dedi. Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise Hayvansal Üretime Yönelik Proje konularından olan Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konusunda Genç Çiftçilerle hibe sözleşmesi imzalandığını belirterek, “Bakanlığımızca arıcılık projelerine toplam 480 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır. 2016 yılında 27 adet, 2017 yılında ise 9 adet arıcılık projelerine hibe desteği verilmiştir. Arı Yetiştiriciliği ve Bal Üretimi konusunda hibe desteği almaya hak kazanan genç çiftçilerimize, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Proje kapsamında alınacak alet ekipman ve canlı materyalin tamamım karşılayarak genç çiftçilerimize teslim edecektir. Başta Genç Çiftçilerimize, ilimizde ki tüm çiftçilerimize ve ülkemiz tarımına hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Genç çiftçi projesinin amacı hakkında da bilgi veren Müdür Sağlam, “Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesidir. Bu proje kapsamında; kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere otuz bin TL’ye kadar hibe desteğini kapsar. Proje konuları: Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri;, Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri ve Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projelerini kapsamaktadır.” diye konuştu. Vali Coşkun, hibe desteği kapsamında temin edilen arıcılık ve bal üretimi konusundaki alet ve ekipmanları genç çiftçilere teslim etti.

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