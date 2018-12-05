Genç Kızılaycılar Dünya Gönüllüler Gününü kutladı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Genç Kızılay gönüllüleri tarafından, 5 Aralık Dünya Gönüllüler günü sebebiyle farkındalık için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Meydanında toplanan genç gönüllüler çarşı esnafını ziyaret ederek Kızılay gönüllülüğünün ve kan bağışı kampanyasının önemini anlattı. Osmaniye OKÜ Genç Kızılay Kulübü Başkanı Berkan Baysal, Dünya gönüllüler gününü kutlamak için farkındalık çalışması yapmak istediklerini belirterek, “Türk Kızılayı Osmaniye Şubemizin önünden Kızılay marşımızı söyleyerek Cumhuriyet Meydanındaki Kan Bağış evi önünde toplandık. 5 grup halinde şehir içinde esnaflara ve halka gönüllülük hareketimi anlattık. Lokum ikramında bulunduk. Halkın güzel karşılanası genç gönüllüler olarak bizleri memnun etti. Sıcak ve samimi karşılamasından dolayı halkımıza teşekkür ederiz.” dedi. Türk Kızılayı Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek ise yaptığı açıklamada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi genç gönüllülerini kutlayıp, “Ayrıca Türkiye Üniversiteler arasındaki başarı sıralamasında ilk dörde giren Osmaniye Korkut Arata Üniversitesinin genç Kızılaycılarını Kulüp Başkanı Berkan Baysal’ın şahsında kutluyor, gençlerimizi alınlarından öpüyorum.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE