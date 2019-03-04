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Genç Önder'den Kardeşim Dedim Kampı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Genç Önder’den Kardeşim Dedim Kampı120 defa okundu

kategorisinde,04 Mar 2019 - 11:55 tarihinde yayınlandı
Genç Önder’den Kardeşim Dedim Kampı

Genç Önder’in düzenlediği ‘‘Kardeşim Dedim’’ kampı Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampında yapıldı.

Osmaniye’de düzenlenen ve üç gün süren kampa Türkiye’nin dört bir yanından 200 İmam Hatip Lisesi öğrencisi katıldı.

Osmaniye Genç Önder Başkanı Hakkı Yılmaz yaptığı açıklamada; Kardeşim Dedim kampı sayesinde Ülkemizin farklı illerinden Osmaniye’mize gelen İmam Hatiplileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İmam Hatipli kardeşlerimiz bilgi, tecrübe ve hikâyelerini birbirleriyle paylaşıp, ufuklarını açacak seminer, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve farklı etkinliklerle çok güzel günler geçirdiler dedi.

Önder Osmaniye İmam Hatipliler Başkanı Ömer Bahçeci ise, Yüce Dost Allahu Teâla; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi İslam ahlakıyla olgunlaşarak, ilim irfanla nice başarılı çalışmaları, misyon ve vizyon sahibi bir hayat tarzı ile yaşayabilmelerini nasip eylesin. Bu günün gençleri sizler önümüzdeki yılların etkili ve yetkili şahsiyetleri olacaksınız hepinize başarılar diliyorum dedi.

Sanatçı Muharrem Şanaral’ında konser verdiği kampta, öğrencilere Doç. Dr Cengiz Gökşen, Sosyolog Esra Yiğit, Önder Osmaniye İmam Hatipliler Başkanı Ömer Bahçeci ve Önder Osmaniye Öğretmen Komisyonu Başkanı Selvet Çakır tarafından seminer verildi.

Osmaniye Genç Önder Başkanı Hakkı Yılmaz, Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu, Genç Önder Başkanı Resul Çifçi, Önder Osmaniye İl Başkanı Ömer Bahçeci, Kamp sorumlusu Sezer İnce ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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