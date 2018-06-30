Genç sporculara masa tenisi hediyesi

Osmaniye’de dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuk ve gençleri sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla kurulan Karaçay Gençlik Spor Kulübü’ne bir destek de eğitimcilerden geldi. Türk Eğitim Sen (TES) Osmaniye Şubesi ve Osmaniye Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Eğitim Derneği (OMDER) tarafından kulübe masa tenisi hediye edildi. Kentte “Umudun takımı” olarak görülen, Barcelona ve Galatasaray gibi ünlü kulüplerin sponsoru olan NEF’in sponsor olması ile adını duyuran Karaçay Gençlik Spor Kulübüne her kesimden destek büyüyerek devam ediyor. Bu kapsamda, NEF inşaatın sponsor olmasıyla ilin adını tüm Türkiye’ye ve dünyaya duyuran Karaçay kulübüne bir destek de TES’den geldi. TES Osmaniye Şube Başkanı Ahmet Kandemir, kulübü ziyaretlerinde gençlere OMDER ile birlikte temin edilen masa tenisi hediye etti. Yaratılan mucizeye tanık olduklarını belirten Kandemir, “Teşekkürler çocuklar, teşekkürler Soner Yigit Karabay. Bu senin öz evladın Osmaniyeli sahip çık destek ol. Osmaniye’de bir Anka kuşudur Karaçay Gençlik Spor. Uyuşmaya direnmektir. Hayatın zorluklarına çalım atmaktır, umuttur, umudun takımıdır.” diye konuştu. Karaçay Spor Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Yiğit Karabay ise hediyelerinden ve nazik ziyaretlerinden dolayı Kandemir’e teşekkür etti. “Şampiyon olmasak da” parolasıyla yola çıktıklarını ve yüzlerce çocuğun uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması için çalıştıklarını belirten Karabay Osmaniye’de her kesimden destek beklediklerini kaydetti. Kendilerinden beklentilerin arttığını bu yüzden kurumsallaşma için çalıştıklarını belirten Karabay, 22-28 Temmuz tarihlerinde Barcelona Futbol Takımı Antrenörleri ile birlikte U15 Takımının İstanbul’da kampa gireceğinin müjdesini verdi.

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