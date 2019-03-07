“Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları’nda ödüller verildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Merkezleri üzerinden gerçekleştirdiği ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları” ödül töreni Osmaniye’de Cebelibereket Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Metin Esen, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu açılış konuşmasında, dünya çapında sporcu, sanatçı yetiştirme gayreti içinde olduklarını ifade ederek, programa emeği geçen herkese teşekkür etti. Törenin devamında yarışmalarda dereceye girenler tiyatro gösterisi, şarkı ve şiir performanslarını sergilediler. Programın son bölümünde başarılı öğrencilere ödülleri Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları tarafından verildi. Gençler arası “Kim Bilir” Bilgi Yarışmasında; Liseler Kategorisinde il birincisi Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Karacatilki Grubu; Sadullah Çakıcı, Abdullah Talha Ela, Kadir Babaoğlan, il ikincisi Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Geleceğin Öncüleri Grubu; Emine Nur Secer, Başak Dere, Naz Babaoğlu ve il üçüncüsü Osmaniye Anadolu Lisesi’nden Heyet Grubu; Hazar Çal, Halil İbrahim Aralan, Mehmet Ali Özcan; Üniversiteler kategorisinde il birincisi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden Zirve Grubu; Merve Nur Oral, Feyza Nur Aygün, Ahmet Dağdeviren’e ödülleri İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun tarafından verildi. “Hayallerini Sahneye Taşı” Tiyatro Yarışmasında; 14-29 Yaş Kategorisinde il birincisi Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Güney Yıldızı Tiyatro Topluluğu ve il ikincisi Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu’na ödülleri Orman İşletme İl Müdürü Abdulsamet Doğar tarafından, “Sahne Sırası Sende” Türk Müziği Yarışmasında; 18 -23 Yaş Solo Kız Kategorisinde il birincisi Merve Biçe, il ikincisi Buket Karaküçük ve il üçüncüsü İrem Çetin; 18 -23 Yaş Solo Erkek Kategorisinde il birincisi Derviş Avcı ve il ikincisi Eren Gökkaya; 24-29 Yaş Solo Kız Kategorisi il birincisi Sümeyye Yaşar ve il ikincisi Çiğdem Ürgen; 24-29 Yaş Solo Erkek Kategorisi il birincisi Gökhan Yücesoy; Özgün Yorumlama Kategorisinde Tolga Bilacan, Ahmet Furkan Eker, Onur Karadut, Halil İbrahim Timurtaş, Mehmet Keskin’den oluşan Grup Cebelibereket’e; Jüri Özel Ödülleri kategorisinde Seher Yıldırım ve Sabri Yüksel’e ödülleri İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun tarafından; “Bir Şiir Bir Nefes” Şiir Okuma Yarışmasında 14-17 Yaş Kız Kategorisinde il birincisi Hilal Özgün, il ikincisi Cansu Lale Eker ve il üçüncüsü İrem Dinçer; 14-17 Yaş Erkek Kategorisinde il birincisi Hüseyin Can Çınar, il ikincisi Safa Semih Toy ve il üçüncüsü Abdullah Talha Ela; 18-25 Yaş Kız Kategorisinde il birincisi Melek Kürtüloğlu, il ikincisi Funda Aydoğan ve il üçüncüsü Liva Nur Örtlek; 18-25 Yaş Erkek Kategorisinde il birincisi Mirsat Harrani Kurt, il ikincisi Mehmet Akif Bozkurt ve il üçüncüsü Yiğit Can Kum’a ödülleri ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu tarafından verildi. Türk Müziği kategorisinde sazları ile yarışmacılara eşlik eden Udda Aziz Keskiner, Bağlamada Levent Güneş, Gitarda Mustafa Akyıldız, Kabak Kemanide Tahir Yüksel, Bateride Çağrı Kaya, Darbukada Sadık Bozer, Elektro Gitarda Cemre Polat, Bas Gitarda Yusuf Kenan Akçakaya’ya ödüllerini Vali Yardımcısı Metin Esen; Yarışmaların jürisi Ahmet Yıldırım, Ahmet Yılmaz, Bayram Bozyel, Burçin Korkmaz Kavuklu, Filiz Gönülol, Kıymet Çelik, Makbule Ünal, Mutlu Cavit, Reyhan Arıkan’a ise ödüllerini Vali Ömer Faruk Coşkun verdi. Vali Coşkun ödül alan tüm öğrenciler ile yarışmaların düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkesi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Share This:

































