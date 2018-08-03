Gençler, şehit bebeği ve annesini unutmadı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde bir grup genç tarafından geçtiğimiz günlerde Hakkari’de PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 11 aylık bebek Bedirhan Mustafa ve annesi Nurcan Karakaya için mevlidi şerif okutuldu, ardından ise Cuma namazı sonrası helva dağıtıldı. Gençler birlik ve beraberlik mesajı vererek, eşini ve çocuğunu kaybeden Astsubay Serkan Karakaya’nın yanında olduklarının mesajını verdiler. Türkiye’yi yasa boğan hain saldırının kurbanları şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Dağıstan Mahallesi gençleri tarafından Dağıstan Camii’inde Mevlidi Şerif okutuldu. Cuma namazı sonrası ise gençler tarafından camiden çıkanlara helva dağıtıldı. Helva dağıtımı sırasında Türk bayrağı açan gençler birlik ve beraberlik mesajları vererek, cenaze sırasında vakur duruşu ile herkesi duygulandıran astsubay Karakaya’nın yanında olduklarını dile getirdiler. Dağıstan Mahallesi gençlerinden Nihat Sökmen, astsubay Karakaya’nın yanında olduklarını, bebek ve annesine yapılan haince saldırıya tepki göstermek için böyle bir organizasyon planladıklarını söyledi. Bu acının tarifi olamayacağını, olayın gençler olarak kendilerini çok derinden etkilediğini belirten Sökmen “Ateş düştüğü yeri yakmadı. Gençler olarak bizleri de yaktı. Bir savaşta kadınlar ve çocuklara dokunulmaz ama bu hainler bu masumlara kıyarak ne kadar korkak ve zalim olduklarını gösterdiler. Bizlerde Hakkari’de görev yapan astsubay kardeşimizin yanında olduğunu göstermek için bu programı düzenledik. Allah kabul etsin. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun” diye konuştu.

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