“Gençlerden ecdada mektup 1919” için başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, milli mücadelenin 100. yılı etkinlikleri kapsamına düzenlenecek olan “Gençlerden Ecdada Mektup 1919” yarışması için başvurular başladı. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gençlerin, tarihini bilen, okuyan-yazan ve düşünen bireyler olarak yetişmesi amacıyla hayata geçirilen yarışmanın 13-17 / 18-21 ve 22-29 olmak üzere 3 farklı yaş kategorisinde düzenleneceği belirtildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Yarışma kapsamında gençler; cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’dan başlatmış olduğu milli mücadele dönemine, 1919 tarihinin önemine yönelik mektup yazabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen gençler, 31 Mart tarihine kadar “e-genc.gsb.gov.tr” internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Online başvuru imkânına sahip olmayan gençler ise el yazısıyla yazdıkları mektupları en yakın gençlik merkezine teslim edecek. Yarışmada yazılan mektupların değerlendirilmesi iki aşamada yapılacak. 10 Nisan’da il sonuçları duyurulacak ve yarıştığı kategoride ilk 3’e giren mektuplar Türkiye derecesi için değerlendirilmeye alınacak. 30 Nisan’da da Türkiye derecesi alanlar açıklanacak. Gençlerden Ecdada Mektup 1919 yarışmasında Türkiye derecesi elde gençlerden; 18-21/22-29 yaş kategori birincileri yurtdışı kültür gezisi, 13-17 yaş kategori birincisi ultrabook bilgisayar, 13-17/18-21/22-29 yaş kategori ikincileri dizüstü bilgisayar ve üçüncüleri ise akıllı telefon ile ödüllendirilecek.”

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