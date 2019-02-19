Gençlere bisiklet tamiri eğitimi verildi

Osmaniye’de bisiklet gençlere yönelik bisiklet tamiri eğitimi düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ve Osmaniye Gençlik Merkezi’nde uygulanan “10 Parmağında 10 Marifet” projesiyle gençlere günlük hayatta gerekli temel bilgi ve becerilerini geliştirmeleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Bu bağlamda gençlik merkezi üyelerine, “Otomobil ve Bisiklet Tamiri” beceri işleri kapsamında “Bisiklet Tamiri” eğitimi verildi. Uygulamalı eğitimde, bisikletin patlayan tekeri yerinden sökülerek, ilk önce iç lastiği çıkartılıp pompayla şişirilerek patlak yeri tespit edilmesi ve ardından yama kitini yerleştirilerek sorunun giderilmesi anlatıldı. Ayrıca eğitimlerde, jant, direksiyon ve fren ayarları konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE