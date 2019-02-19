maltepe escort
kartal escort
Gençlere bisiklet tamiri eğitimi verildi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 20 ŞUBAT 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
--
BIST 101.742
DOLAR 5,2927
EURO 6,0048
ALTIN 228,51
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Gençlere bisiklet tamiri eğitimi verildi174 defa okundu

kategorisinde,19 Şub 2019 - 17:16 tarihinde yayınlandı
Gençlere bisiklet tamiri eğitimi verildi

Osmaniye’de bisiklet gençlere yönelik bisiklet tamiri eğitimi düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ve Osmaniye Gençlik Merkezi’nde uygulanan “10 Parmağında 10 Marifet” projesiyle gençlere günlük hayatta gerekli temel bilgi ve becerilerini geliştirmeleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Bu bağlamda gençlik merkezi üyelerine, “Otomobil ve Bisiklet Tamiri” beceri işleri kapsamında “Bisiklet Tamiri” eğitimi verildi. Uygulamalı eğitimde, bisikletin patlayan tekeri yerinden sökülerek, ilk önce iç lastiği çıkartılıp pompayla şişirilerek patlak yeri tespit edilmesi ve ardından yama kitini yerleştirilerek sorunun giderilmesi anlatıldı. Ayrıca eğitimlerde, jant, direksiyon ve fren ayarları konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ