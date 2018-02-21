Gençlere spor malzemesi dağıtıldı

Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Osmaniye Valiliği tarafından koordinasyonu sağlanan Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce yürütülen “Umudunu Sporla Taşımak” Projesi kapsamında gençlere spor malzemeleri dağıtıldı. Osmaniye Gençlik Merkezinde düzenlenen programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel ve Şube Müdürleri katıldı. Spor malzemelerinin dağıtımı öncesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından Vali Ömer Faruk Coşkun’a proje hakkında bilgi verildi. İl Müdürü Demir, “Amacımız; spor yapmak istemelerine rağmen maddi imkânsızlıklardan veya tesislere uzak mesafelerde ikamet etmelerinden dolayı tesislerimizden yeterince yararlanamayan gençlerimizin kültürel ve sportif faaliyetler yapmalarına olanak sağlamaktır. Proje kapsamında gençlerimize ve çocuklarımıza masa tenisi, atletizm, bisiklet, satranç, güreş, teakwondo, badminton ve basketbol branşlarında eğitimleri verilecektir.” dedi. Programın devamında gençlerle bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, “Gençlerimizin spor yapmalarının, hem zihinleri hem de bedenleri için oldukça faydalı olacağına inanıyorum. Güzel hazırlanmış bir proje. Katkısı ve emeği olanlara teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza da eğitim ve spor hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi. Düzenlenen programda gençlere ve çocuklara bisikletler, satranç setleri, badminton raketleri ve eşofman takımları dağıtıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir bisikletlere binerek kısa bir tur attılar. Program, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Share This:

































