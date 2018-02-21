Gençlerin İyilik Ağacı’ndan Zeytindalı Harekatı Kahramanları İçin Hayırlı Bir Etkin

Osmaniye Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri öncülüğünde “Gençlerin İyilik Ağacı Projesi “ kapsamında gençlerimizin,anne ve ablalarımızın ördüğü atkı –bereler Zeytindalı Harekatına katılan kahramanlarımız ve aziz şehitlerimizin hayrına Hasanbeyli İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine dağıtıldı.

Programda minik yüreklerle Mehmetçiğimiz için yapılan duaların yanı sıra anasınıfı öğrencileri tarafından ilahiler ve sureler okundu.

Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel “Zeytindalı Harekatında görev yapan kahraman Mehmetçiğimiz için halkımız topyekün seferber olarak fazlasıyla yiyecek, giyecek ve diğer malzeme yardımında bulunmaktadır. Bizler de farklı bir çalışma yapmak istedik. Gençlerin İyilik Ağacı Projemiz kapsamında Mehmetçiğimizin başarısı ve Aziz Şehitlerimizin adına, onların hayrına minik yavrularımızı sevindirelim istedik. İnanıyoruz ki o masum yavrularımızın yüzlerinde tebessüm, dillerinde duaya vesile olmak Allah katında en hayırlı amellerden birisidir. Bu projemizde yer alan analarımıza, ablalarımıza, gençlerimize teşekkür ederim. Rabbim kahramanlarımız adına yapmış olduğumuz hayırları yine öncelikle onların adına kabul eylesin.” dedi.

Programa Okul Müdürü Adem Hal, Müdür Yardımcısı Hüseyin Güvel, Anasınıfı Öğretmenleri Kazım Talay, İbrahim Demirci, Gençlik Merkezi personeli Yusuf Karaburç, Gençlik Liderleri Ahmet Yılmaz, Gönüllü Gençler Şerife Avcı, Nurten Çatalbaş, Muhammet Sefa Gürbüz, Mehmet Özkan ve İsmail Demir’de katıldı.

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