Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü’nden Osmaniye ziyareti

Osmaniye Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Tayyip Kahyaoğlu ile birlikte Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yatırım planlamaları ile birlikte mevcut tesislerde incelemelerde bulundu. İl Müdürü Mustafa Loğoğlu tarafından karşılanan Genel Müdür Topoğlu, ilk olarak Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti. Topoğlu gençlere yönelik çalışmalar hakkında istişarelerde bulunurken Vali Coşkun’a gençlere verdiği değer ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Programına Osmaniye Gençlik Merkezi ziyareti ile devam eden Topoğlu, burada Gençlik Merkezleri Yaz Etkinlikleri faaliyetleri hakkında İl Müdüründen bilgi aldı. 200’e yakın genç ile devam eden etkinliklere katılan gençlerin aldıkları eğitim ve çalışmaları izledi. Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampı’na geçen Genel Müdür Emre Topoğlu’na burada yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler sunuldu. Ardından devam eden Anne-Kız Kampı’na katılan 80 anne ve 80 kızı ile bir araya geldi. Topoğlu, “Osmaniye kampımızda hali hazırda muazzam bir kamp var. Kızlar bizim kızlar. Zira kamplarda gençlerimiz için koşturan kamp liderlerimiz ilk kez kampçı olarak buradalar. Annelerin artık içleri rahat. Gençler onlara, onlar bize emanet.” dedi. Daha sonra kampa katılanlara sunulan paintball, ip parkuru, bisiklet, okçuluk, el sanatları ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanlar ile ilerleyen dönemlerde yapılması planlanan Tematik Tarım ve Hayvancılık Kampları uygulama alanları olabilecek yerlerde incelemelerde bulunarak, yer tespitinde bulundu. Programlarının ardından Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu beraberinde Genel Müdür Yardımcısı M.Tayyip Kahyaoğlu ilden ayrıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE