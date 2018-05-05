Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ‘Yaz Dönemi Gençlik Kampları’ başvuruları başladı. Detaylı bilgilere Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet ve sosyal medya hesaplarının yanı sıra, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye ve Kadirli Gençlik Merkezlerinden ulaşılabileceği, kampların 20 Haziranda başlayıp 16 Eylülde sona ereceği bildirildi.

ASLANTAŞ KAMPINDA 3 BİN GENÇ MİSAFİR EDİLECEK

Gençlerin, kardeşlik iklimi içerisinde çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları anlar yaşayacakları ücretsiz kamplara başvuruları genclikkamplari.gsb.gov.tr adresinden yapılabileceklerinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi: “12-15 Yaş aralığındaki gençler Mavi “Deniz” Kamplarına, 16-22 Yaş aralığındaki gençler ise Yeşil “Doğa” Kamplarına müracaat edebilecek. Türkiye genelinde 10’u Mavi, 8’i Yeşil olmak üzere 18 kampta her yıl 100 binin üzerinde genç yararlanmakta. Osmaniye’den bu yaz 504 genç Türkiye’nin değişik yerlerindeki kamplardan istifade edecek olup, İlimizde bulunan Aslantaş Gençlik Yeşil “Doğa” kampında yaklaşık 3 bin genç de misafirimiz olacak.”

KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER

Gençler kampların özelliklerine göre yüzmeden, raftinge, binicilikten, dağ bisikletine, kano, okçuluk, paintball, matrak, ip parkuru, tırmanma duvarı, basketbol, futbol, voleybol, satranç, mangala, halk oyunları, drama, el sanatları, gece etkinlikleri, konserler, söyleşiler, kültürel,tarihi ve doğa geziler ve daha birçok etkinlikle yeni dostluklar, arkadaşlıklar edinme fırsatlarını yakalamış olacakları kaydedildi.