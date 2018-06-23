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Gençlik merkezi liderleri piknikte buluştu129 defa okundu

kategorisinde,23 Haz 2018 - 15:48 tarihinde yayınlandı
Gençlik merkezi liderleri piknikte buluştu

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Osmaniye ve Kadirli Gençlik Merkezlerinin yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetlere destek veren gönüllü gençler, piknikte buluştu. “Kitap Okuma Halkaları”, “Merkezim Her Yerde” ve “Gençlerin İyilik Ağacı” gibi projelere gönüllü olarak destek olan gençlik liderleri üyeler, Aslantaş Gençlik Kampı’nda stres attı. “Medeniyetimizin Keşfi Kudüs” sunumu ile başlayan program, eşitli oyunların oynanması ile devam etti. Ok atma, halat çekme gibi sportif faaliyetlerde bulunan gençler, birlikte söyledikleri türkülerle unutulmaz bir gün geçirdiler. Programa Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’da katılarak gençlerle sohbet etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel’de katılımlarından dolayı tüm gönüllü gençlik liderlerine teşekkür ettiler

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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