Gençlik Merkezi üyelerinden kan bağışı

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi çalışanları ve üyeleri tarafından Kızılay’a kan bağışında bulundu. Cumhuriyet Meydanı’nda ki Kızılay Evi’ni ziyaret eden gurup, kış şartları nedeniyle kan bağışı sayılarında ciddi düşüşler yaşanması ve Türk Kızılay’ı tarafından her gün hastalar için 9 bin ünite kan bağışı almak zorunda olduğu için kan bağışı kampanyasına destek oldular. Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Gençlik Merkezleri üzerinden yürüttüğü “Biz bitti demeden bitmez” sloganıyla başlattığı kan bağışı kampanyamızın Osmaniye ayağını başlatıyoruz. Hedefimiz, Osmaniye’miz şehitler diyarı bir memleket olduğu için 257 şehidimiz anısına 257 ünite kan bağışında bulunmaktır. Bu kampanyamıza destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. ‘Öne çık hayat kurtar’ diyor ve verilen bir ünite kan, kurtarılan üç can demek. Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın.Tüm gençlerimizi buraya gelerek kan bağışı kampanyasına destek olmalarını istiyoruz.” dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da kan bağışında bulundu. Loğoğlu, kampanyaya destek veren gençlik merkezi çalışanlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

































