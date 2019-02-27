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Gençlik Merkezi'nde Türk Müziği Ses Yarışması - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Gençlik Merkezi’nde Türk Müziği Ses Yarışması136 defa okundu

kategorisinde,27 Şub 2019 - 16:22 tarihinde yayınlandı
Gençlik Merkezi’nde Türk Müziği Ses Yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir gelenek haline getirilen Kültür ve Sanat Yarışmalarında “Sahne Sırası Sende” isimli Türk Müziği yarışmasının Osmaniye İl Birincileri belli oldu. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Geleneksel Türk Müziği dallarında eserlerini seslendiren gençlere tecrübeli bir orkestra eşlik etti. 14-17, 18-21 ve 22-29 yaş kategorilerinde yarışan gençler, aralarında ünlü sanatçıların da yer aldığı seçici kurul üyeleri önünde performanslarını sergiledi. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmada; her yıl olduğu gibi belirlenen kategorilerde genç yetenekler sahne alarak yarıştı. Osmaniye’deki “Sahne sırası sen de” Türk Müziği Yarışmasına katılan yarışmacılar arasında seçici kurulun değerlendirmesi neticesinde sonuçlar da belli oldu. Yarışma sonunda; 18-23 yaş arası solo kız ses kategorisinde Merve Biçe, 18-23 arası solo erkek ses kategorisinde Derviş Avcı, 24-29 yaş arası solo kız ses kategorisinde Sümeyye Yaşar, 24-29 yaş arası solo erkek ses kategorisinde Gökhan Yücesoy birinci oldu. 18-29 yaş arası özgün yorumlamada ise Cebelibereket grubu birinciliği elde etti. Dereceye giren yarışmacılara başarı belgeleri verildi. İl birincilerinin “Sahne sırası sende” Türk Müziği yarışması Akdeniz Bölge Birinciliğinde Osmaniye’yi temsil edecekleri kaydedildi. Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, “Her yıl olduğu gibi bu yılda bizleri yalnız bırakmayan değerli jüri üyelerimize, heyecanlarını en kalbi duygularımızla paylaştığımız sevgili yarışmacılarımıza ve tüm yetenek, enerji ve sanat ruhunu bizimle paylaşan çok kıymetli saz heyetimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. ‘Sahne Sırası Sen de’ Türk Müziği Yarışması Akdeniz Bölge Birinciliğinde Osmaniye’mizi temsil edecek olan gençlerimize başarılar dileriz.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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