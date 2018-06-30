Genel Başkan Işık: Şehit cenazelerine siyaseti karıştırmayın

Osmaniye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Gazi Astsubay Mustafa Işık, şehit cenazelerine hiç kimsenin siyaseti karıştırmamasını istedi. Derneğin Osmaniye Şubesi ziyaretinde konuşan Işık, ayrıca şehit aileleri ve gaziler olarak Kandil operasyonunun da sonuna kadar destekçisi olduklarını söyledi. Genel Başkan seçildikten sonra yurt genelindeki şube ve temsilcilik ziyaretlerine başlayan Genel Başkan Işık, Osmaniye ziyaretinde, dernek başkanı Durmuş Öksüz ve üyeleri tarafından karşılandı. Başkan Öksüz, günün anısına, Mustafa Işık’a Karatepe kilimi hediye ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

KANDİL OPERASAYONUNU SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ

Sınır ötesinde Kandil’e yönelik devam eden operasyonları değerlendiren Genel başkan Işık, “Hepinizin bildiği üzere tarihi 1. Dünya Savaşına 1915 yılına kadar dayanan Türkiye’nin en eski, en köklü sivil toplum kuruluşlarından birisiyiz. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 43 şube 24 temsilcilik ve 16 binden fazla üye ile Türkiye’de her yerde var. Şehit aileleri ve gaziler olarak, mevcut devletimizin son zamanlarda yürüttüğü Kandil operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz. Hepimiz acı çektik, bizler acılar paylaşıldıkça azalır dedik ve oraya yapılan operasyonların destekçisi olmamızın tek nedeni de bizim acılarımızın hafiflemesidir. Vatanı için bayrağı için canını vermiş şehidimiz, gazimiz var vermeye hazır olan binlerce de insanımız vardır.” dedi.

ŞEHİT CENAZELERİ SİYASİ GÖSTERİ YERİ DEĞİL

Şehit cenazelerine siyasetin karıştırılmasının kendilerini üzdüğünü ve yıprattığını belirten Genel Başkan Işık, “Biz dernek olarak kesinlikle siyaset üstü bir kurumuz. Siyasi bir düşüncemiz olsa da, sandık başında üyelerimiz zaten birebir kendi kendine tercihlerini kullanıyorlar. Ama bizleri sadece üzen ve yıpratan şey, şehit cenazelerine lütfen hiç kimse siyaseti karıştırmasın. Çünkü ülkemiz zor bir dönemden geçiyor, bir seçim atlatıldı. Maalesef hepimizin bu seçim sonrasında o malum eli kanlı bebek katilini destekleyen, onların siyasi uzantıları olarak bildiğimiz partinin meclise girmesi hepimizi de üzdü, etkiledi, canımızı yaktı. Belki ince hesaplar yapılarak bunlar gerçekleşti. Ama biz şunu istiyoruz, şehit cenazelerinin siyasi gösteri yeri olmadığını herkes bilsin.” diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE