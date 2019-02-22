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Genel Başkan Işık'tan Vali Coşkun'a ziyaret - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Genel Başkan Işık’tan Vali Coşkun’a ziyaret149 defa okundu

kategorisinde,22 Şub 2019 - 16:34 tarihinde yayınlandı
Genel Başkan Işık’tan Vali Coşkun’a ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Gazi Astsubay Mustafa Işık, Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Derneğin Osmaniye Şubesi Başkanı Durmuş Öksüz, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Osmaniye Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı. Ziyaret sırasında Vali Ömer Faruk Coşkun’a Onursal Fahri Üyelik Belgesi ile Derneğin madalya ve rozetini takdim eden Genel Başkan Işık, derneğin çalışmaları hakkında Vali Coşkun’a bilgi verdi. Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, “Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Kapımız ve gönlümüz onlara her zaman açıktır. Her konuda şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize yardımcı olmaya gayret ediyoruz.” dedi. Ziyaret nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık’a teşekkür eden Vali Coşkun, çalışmalarında başarılar diledi.

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