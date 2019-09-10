Genel Sekreter Bolat, Düziçi Köylerinde incelemelerde bulundu

Osmaniye İl Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Düziçi İlçesindeki köylerde bir dizi incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Bolat, ilk olarak, Su Kanal ve Tarımsal Hizmetler Müdürü Mustafa Demir ve İl Genel Meclis Üyesi Bünyamin Kazgı ile birlikte Akçakoyunlu Köyünde 13 yıldır kanalizasyon nedeniyle yaşanan sıkıntıların çözümü için bölgeye gitti. Burada ki inceleme gezisin ardından, bakım ve onarım çalışmaları yürütülen okul gezildi. Daha sonra İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice, MHP Grup Başkanı Osman Satık, Düziçi İl Genel Meclis üyesi Fevzi Kamalı, Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, Birlik Müdürü A. Galip Mert ve diğer yetkililer inşaatı devam eden Düziçi İlçe Gençlik Merkezine geldiler. İnşaat yetkililerinden bilgi alan heyet oradan Kuşçu Köyü Salavat Yaylasında Düziçi ilçe muhtarlarıyla bir araya gelerek yaşanan sıkıntılar ve Düziçi ilçesinde yapılması gereken yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. elerde bulundu. Heyete, meclis üyeleri Abdullah Tıraş, Hasan Çoban ayrıca Düziçi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Esen de eşlik etti. Kuşçu Muhtarı Mehmet Gökçe, meclis üyeleri adına Fevzi Kamalı, Genel Sekreter Mustafa Bolat ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice karşılıklı sorun ve çözüm önerileri üzerine konuştular. Samimi ve faydalı buluşmanın ardından Düldül Dağı teleferik projesi ve yaylacı vatandaşlarla da buluşan ilgililer, incelemenin ardından yöreden ayrıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)

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