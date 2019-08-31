Genel Sekreter Bolat’tan ilçe köylerine ziyaret

Osmaniye İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, vatandaşların karşılaştıkları sıkıntıları yerinde görmek amacıyla, beraberinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Kadir Tohumcu ile birlikte Merkez, Bahçe ve Hasanbeyli’de köy ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak merkeze bağlı köylerdeki yol, çöp toplama hizmeti, sulama ve parke döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, daha sonra muhtarlık binası ve eski Cebelibereket Hükümet Konağını gezdi. Yarpuz Grup İçme Suyu kaynağının görülmesini müteakip, dere yataklarındaki kirliliğin giderilmesine yönelik tedbirler değerlendirildi. Ayrıca Hasanbeyli İlçesindeki asfalt yol yapılacak yerler, stabilize talepleri, su kaynaklarının yanında; Bahçe İlçesi Aşağı Kardere köyündeki heyelanlı bölge yolu, mezarlık alanı istinat duvarı ile ilgili saha çalışması takip edildi. Yarpuz köyü muhtarı Şaban Savcı ile Aşağı Kardere köyü muhtarı Ali Şen’in idareden, istek ve dilekleri değerlendirilmek üzere kayda alındı. Genel Sekreter Bolat, “İlimizin her noktasına hizmet götürülmesine ve kaynak sağlanmasına destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz, İl Genel Meclis Üyelerimiz, Muhtarlarımız ile çalışmalarda emek ve gayretlerini esirgemeyen her kademedeki fedakâr çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

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