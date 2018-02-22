MENÜ
Bugün: 22 ŞUBAT 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 115.919
DOLAR 3,7957
EURO 4,6689
ALTIN 161,55
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Geri manevra yapan aracın altında kalan yaşlı adam öldü162 defa okundu

kategorisinde,22 Şub 2018 - 17:36 tarihinde yayınlandı
Geri manevra yapan aracın altında kalan yaşlı adam öldü

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, geri manevra yapan aracın altında kalan 88 yaşındaki Ömer Yıldız, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Aslanlı Mahallesi Şehit Piyade Er Hüseyin Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Geri geri manevra yapan 50 yaşındaki Adem T. idaresindeki 80 BE 211 plakalı araç, Ömer Yıldız’a çaptı. Yaşlı adamın aracın altında kaldığını görenler 112 Acil Servis hattını arayarak yardım istedi.Olay yerine gelen ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edilen Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli araç sürücüsü Adem T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/BAHÇE, (OSMANİYE)

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ