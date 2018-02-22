Geri manevra yapan aracın altında kalan yaşlı adam öldü

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, geri manevra yapan aracın altında kalan 88 yaşındaki Ömer Yıldız, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Aslanlı Mahallesi Şehit Piyade Er Hüseyin Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Geri geri manevra yapan 50 yaşındaki Adem T. idaresindeki 80 BE 211 plakalı araç, Ömer Yıldız’a çaptı. Yaşlı adamın aracın altında kaldığını görenler 112 Acil Servis hattını arayarak yardım istedi.Olay yerine gelen ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edilen Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli araç sürücüsü Adem T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/BAHÇE, (OSMANİYE)