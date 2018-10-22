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Girişimcilik kurslarına 2 yılda, 3 bin 500 başvuru94 defa okundu

kategorisinde,22 Eki 2018 - 17:38 tarihinde yayınlandı
Girişimcilik kurslarına 2 yılda, 3 bin 500 başvuru

Osmaniye’de iki yıllık zaman zarfında değişik tarihlerde açılan girişimcilik kurlarına bugüne kadar 3 bin 500 başvuru yapıldığı bildirildi. Osmaniye Belediyesi, KOSGEB Osmaniye İl Müdürlüğü ve Osmaniye Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından istihdama yönelik ortak yürütülen proje kapsamında uygulamalı girişimcilik kursları Belediye Hizmet binasında devam ediyor. 5 Aralık 2016 yılından buyana Osmaniyeli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kurslara Belediye Başkanı Kadir Kara ziyaret gerçekleştirdi. Osmaniye Belediyesi’nin istihdama yönelik açılan kurslarda belediye hizmet binasında eğitim gören kursiyerleri ziyaret eden Başkan Kadir Kara, girişimcilik kurslarının amaçlarından bahsederek girişimcilerle sohbet etti. Eğitimlerin haftada 32 saat sürdüğünü ve açıldığı günden bugüne yaklaşık 3 bin 500 kişinin başvuru yaptığını belirten Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Bundan sonraki süreçte yaşamlarınızı ve kendi ekonomik düzeylerinizi ve kariyerinizi belirleme noktasında size ciddi katkılar ve faydalar sağlayacağına inandığımız bir projeyi yürütmeye çalışıyoruz. Amacımız sizlere bu hizmeti vererek şehrimizde yaşayan bütün insanlarımıza bir vesile ile belediye olarak dokunmak ve bir katkıda bulunmak. Umuyorum ki bu programın katkısını ve faydasını görürsünüz. Belediye olarak bizlerde sizlere bu katkıyı sağlamış olmanın mutluluğunu ve huzurunu paylaşmış oluruz. Sizlere hayat boyu başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı. KOSGEB kurslarına katılmak isteyen girişimci adayları, E-devlet sistemi üzerinden başvurularını yapabiliyor.

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