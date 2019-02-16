Göbeğinden dışkı gelen 24 günlük bebek ameliyat edildi

Osmaniye’de doğumundan sonra göbeğinden dışkı gelmeye başlayan 24 günlük erkek bebek, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturuldu. Çok nadir görülen bir hastalık türü olan rahatsızlığın giderilmesine yönelik ameliyatın ise Osmaniye Devlet Hastanesi’nde ilk defa gerçekleştirildiği belirtildi. Göbeğinden dışkı gelmesi şikayetiyle Çocuk Cerrahi Kliniğine getirilen yeni doğan bebek hasta, hemen muayeneye alındı. Yapılan tetkikler sonrasında hastanın göbek kısmındaki bağırsakta açıklık olduğu ve hemen ailesine bilgi verilerek ameliyata alınması gerektiği kararı verildi. Çocuk Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Servet Öcal, Osmaniye Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği Personeli ve Ameliyathane Personelinden oluşan ekiple birlikte, hastaya başarılı bir operasyon gerçekleştirilerek bebeğin göbek ve bağırsak arasındaki kanal açıklığını kapattı. Hastanın çocuk servisinde tedavisinin sürdüğü sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Minik bebeğin ailesi de Osmaniye Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniğine ve Çocuk Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Servet Öcal’a bebeklerini sağlığına kavuşturduğu için teşekkür ettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE